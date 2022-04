À 17 ans, elle remporte le titre de meilleure apprentie bouchère de France

Soutenue par son maître d'apprentissage, Romane ne recule devant rien, même s'il faut désosser des cuisses de bœuf de 60 kilos. "Elle est rigoureuse. On peut lui faire faire tout", confie Antoine Limousin, maître d'apprentissage. À la maison, sa maman, Sandrine, arbore fièrement le trophée et la médaille de sa fille. Elle n'arrive toujours pas à réaliser. "C'est une sacrée émotion. On ne trouve même pas les mots", se réjouit-elle. Dans deux ans, Romane aimerait à nouveau se présenter au concours dans la catégorie charcutier-traiteur.