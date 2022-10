À 30 ans, il forge l'avenir du métier

Il vient d'avoir 30 ans. Son enclume à 120 ans et son métier est plus ancien encore. Robin est forgeron coutelier. Tout commence avec de la matière brute. Un barreau d'acier qu'il plonge dans un four à 1 100 degrés et qu'il frappe, travaille, étire. La lame prend forme sous ses mains et ses outils.