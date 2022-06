À l'école des métiers verts

C'est Pôle emploi ou la mission locale qui leur a conseillé cette formation de deux semaines à quatre mois, entièrement gratuite. L’objectif : trouver sa voie et faire découvrir à ces jeunes que leur travail peut avoir du sens. "Ici, on leur montre qu'avec leurs propres mains, ils peuvent faire déjà beaucoup", précise Morgan Beauzon, encadrant technique de l'école Etre à Montpellier Macondo (Hérault). De plus, si l'initiation leur plaît, ils sont sûrs de trouver du travail.