Hôpital de Saint-Brieuc : scepticisme autour de la prime spéciale pour décaler ses vacances d’été

Chez les principaux concernés, c'est le scepticisme qui prédomine. "Je ne changerai pas des congés annuels qu’on nous demande de poser dès le mois de janvier. On a des familles, une vie pas qui n'est pas que professionnelle", affirme une soignante. "Je ne le ferais pas", martèle-t-elle au micro de TF1. "Chacun a le choix. Peut-être que ça peut plaire à des jeunes, parce qu’ils n'ont pas de famille ou qu’ils veulent prendre leurs vacances en septembre", abonde l'un de ses collègues, plus mesuré.

Même son de cloche du côté des syndicats pour qui la pilule ne passe pas. "Les primes, c’est non. Une revalorisation et des embauches oui", commence Carine Le Tertre, secrétaire générale Force Ouvrière du centre hospitalier de Saint-Brieuc. "Quand on nous a annoncé cette prime, on est resté sans voix. On s’est demandé dans quel système on va. Ces solutions ne sont pas pérennes, on est simplement en train de décaler le problème", ajoute l'aide-soignante, visiblement irritée.