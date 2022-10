À la campagne, l'indispensable secrétaire de mairie

Depuis huit ans et avec 38 heures par semaine, ses journées sont bien remplies. Amandine Farvacque est secrétaire de mairie, le couteau suisse de la commune. "Ça ne sert à rien d'essayer de s'organiser parce que les choses s'imposent à nous. Et donc, si on se fixe un planning, en général, on finit frustré à la fin de la journée parce qu'on ne peut pas le tenir", rapporte-t-elle. Dans le petit village de Prignac (Charente-Maritime), 450 habitants, la présence d'Amandine est essentielle.