À partir de quel âge peut-on postuler à un job d'été ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond".

Garance Pardigon répond à leurs questions, liées ce lundi notamment aux jobs d'été, sur le plateau de Gilles Bouleau.

À partir de quel âge peut-on postuler pour un job d'été ?

C’est possible dès 14 ans pendant les vacances scolaires, peut-on lire sur le site du service public. "Mais attention, ça implique un certain nombre de contraintes pour votre employeur", décrypte Amélie d’Heilly, avocate spécialisée en droit du travail. Déjà, il faut l’accord de l’inspection du travail et des responsables légaux. Et puis, il y a aussi des règles de repos spécifiques : "pas plus de 35 heures par semaine ni plus de 7 heures par jour, peut-on lire sur ce site.

Certains métiers ou certaines tâches sont aussi interdits aux moins de 18 ans : "Servir de l’alcool, manier des outils dangereux, travailler de nuit", détaille Etienne Gless, spécialiste en emploi des jeunes pour le site Letudiant.fr, sur lequel vous pouvez trouver des offres d’emploi pour cet été. C’est un tout petit peu moins contraignant à partir de 16 ans... "Mais on risque dans les deux cas de vous préférer un candidat majeur", poursuit-il.