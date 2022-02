Absentéisme au travail : cette commune va verser une prime à ses agents assidus

Destinée à limiter les abus, la prime versée est dégressive. Pour la percevoir, les agents municipaux ne doivent pas être absents plus de 12 jours par an. "Moins de 12 jours, vous aurez cette prime au moins partiellement, et en dessous de quatre jours sur l'année, c'est une prime de 800 euros qui sera donnée à l'agent concerné", poursuit Emmanuelle Favre. Les arrêts liés au Covid, aux décès d'un proche ou à un enfant malade sont exclus de ce décompte.

À Saint-Loubès, les habitants sont partagés sur le dispositif dont le coût est estimé à 70 000 euros par an. Une habitante regrette que la mesure ne fasse pas la distinction "entre les tire-au-flanc et les vrais malades". "Le fait d'avoir une prime pour être présent, je pense que ça va éviter pas mal d'absentéisme pour de la "bobologie"", juge un autre. Cette première prime de présence calculée sur 2021 sera versée au mois de mai. 70% des employés communaux vont intégralement ou partiellement en bénéficier.