Aéronautique, nucléaire, médecine… Les retraités de ces secteurs sont particulièrement convoités

En France, le taux d'emploi des plus de 55 ans est de 57%, l'un des plus faibles d'Europe. Pourtant, ces travailleurs expérimentés sauvent parfois les patrons de secteurs qui manquent cruellement de candidats. Regardez ce reportage du 20H de TF1.

Au moins un jour par semaine, Philippe Encarthe, jeune retraité de chez Airbus, aide une entreprise à concevoir un avion hybride électrique, une véritable prouesse technologique. Lors de notre rencontre, il inspecte le futur intérieur de l'avion. Entre les deux experts, il y a deux générations d'écart. "Au-delà des différents défis, des nouveaux matériaux, des nouveaux concepts, on peut avoir des différences, mais on parle la même language", nous explique le retraité.

Philippe a participé au lancement de l'A320 et l'A380. Et si le constructeur l'a recruté, c'est pour lui demander les erreurs à ne surtout pas faire quand on conçoit un avion. "J'ai quand même un retour d'expérience et un peu de recul par rapport à tout ce qu'on peut produire ou non dans l'aéronautique", confie-t-il.

Poursuivre la transmission

Une ancienne collègue de Philippe chez Airbus est aussi à la retraite, mais elle a décidé aussi de retourner au boulot. Ce matin, ils discutent stratégie avec un dirigeant. Ils finalisent un avion biplace dernière génération. Dans ce marché ultra-concurrentiel, les seniors offrent d'abord un précieux gain de temps. "Nous, on a fait le choix de poursuivre cette transmission avec ceux qui savent. C'est toujours une garantie de ne pas faire les mêmes erreurs", nous explique Wilfried Dufaud, co-fondateur de la société Aura-Aero

Si Caroline et Philippe sont appelés à l'aide, c'est aussi qu'il manque des milliers d'emplois dans le secteur aéronautique, et cela pour deux raisons principales : "les départs des soixantenaires" et "une activité en mal d'amour chez nos jeunes", selon Caroline Hoppan.

