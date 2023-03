VIDÉO - "On est dégoûtés" : les salariés de Buitoni manifestent pour sauver leur usine

Ici, un an plus tôt, la bactérie Escherichia coli, retrouvée dans des pizzas surgelées, causait la mort de deux enfants et en contaminait une cinquantaine d'autres. Difficile de déterminer l’origine du problème : un manque d’hygiène ou le changement de farine utilisée pour préparer les pizzas.

L’usine du groupe Nestlé, à l’arrêt pendant près de dix mois, n’a rouvert que mi-décembre. Mais depuis, les ventes ont chuté. "Si personnes ne veut les pizzas, c'est la fin de l'usine, oui", affirme une participante. "On a le doute qu'elle va fermer, mais les gens ne veulent pas qu'elle ferme, c'est leur outil de travail pour vivre", réagit un homme sur place. Aujourd'hui, 140 emplois sont en jeu. Alexia a travaillé 27 ans dans cette usine. À 48 ans, elle n’imagine pas se reconvertir. "On sait qu'on ne retrouvera pas un travail qui va nous plaire de la même façon, un salaire qui sera sans doute pas équivalent non plus, il faudra qu'on trouve une solution, mais on ne va rien lâcher", explique-t-elle.