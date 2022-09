Agents de sécurité : la galère du recrutement

Pourquoi ne pas les augmenter ? Pour le directeur de cette société de sécurité, c'est impossible. À cela, s'ajoute un encadrement plus strict de la profession. Pour devenir agent, il faut désormais maîtriser le français, avoir un casier judiciaire vierge et résider dans l'Hexagone depuis au moins cinq ans. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article.