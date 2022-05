Agriculteurs : l'union fait la force

Au cœur de la campagne bourguignonne, entre pâturage et village, se cache un bâtiment unique en France. Il s'agit d'un espace de travail partagé pour agriculteur. Il n'existe aucun ordinateur, mais des laboratoires pour transformer les aliments. Estelle Bouchot, hélicicultrice "Les escargots d'Estelle", élève plus de 200 000 escargots. "Ici, il y a tous les outils dont on a besoin pour travailler avec des grandes quantités", a-t-elle indiqué.