VIDÉO - "Là, les choses sont naturelles" : ces jeunes ont tout plaqué pour être agriculteurs

Au milieu des champs, dans son tracteur, Roland Gayral a tout d'un vrai maraîcher. Et pourtant, il y a deux ans, à peine, sa vie ne pouvait pas être plus différente. "J'étais commercial dans l'informatique. Je n'étais pas heureux. C'est pas que je n'y arrivais pas, mais je n'étais plus dans ce à quoi j'aspirais. J'ai changé de mode de vie", confie-t-il. Avant la trentaine, il démissionne et loue une parcelle dans son village natal à Lavérune (Hérault). Et sans aucune formation, Roland fait pousser des fruits et légumes. Fier de son travail, il produit aujourd'hui 50 variétés différentes. "De voir des gens que je connais depuis tout petit qui sont contents de mettre mes légumes dans leur frigo, je trouve ça génial. C'est pas comme quand j'avais ma petite sacoche et mon petit costume et que j'allais chez quelqu'un que je ne connaissais pas, pour essayer de le charmer pour qu'il travaille avec moi plutôt qu'avec un autre. Là, les choses sont naturelles, humainement parlant."