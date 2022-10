Aides énergie : les petites entreprises soulagées

Céline Sirbu tient une boucherie charcuterie à Hellemmes (Nord). Ses trois chambres froides fonctionnent jour et nuit pour stocker des kilos de viande et garnir son comptoir de plats faits maison. Mais sa facture ne cesse d’augmenter. Elle est passée de 578 euros en juin dernier, à près de 2000 euros en septembre. La gérante a trois salaires à payer, et ne reçoit aucune aide. Elle vient d’apprendre qu’en 2023, l’État prendra en charge une partie de sa facture d’électricité ; si ce n’est pas suffisant, elle devra fermer la boutique.