La neige et le verglas, des excuses valables pour rater un jour de travail ?

Là encore, la réponse est non. L'employeur est en droit de retirer une partie du salaire sur la fiche de paie de son salarié en comptant le temps non travaillé à cause du retard ou de l'absence. Selon le site du service public, "l'employeur n'est pas obligé de rémunérer le temps d'absence du salarié" absent pour cause d'intempéries, et le montant de la retenue sur salaire doit rester "strictement proportionnel à la durée de l'absence". Que ce soit pour une journée ou seulement quelques heures de retard, l’idéal est d’échanger avec son supérieur pour trouver une solution à l’amiable. Cette discussion pourra se solder par une adaptation des horaires de travail, un rattrapage de l'absence sur une autre journée, ou la prise d’un jour de congé. Le recours au télétravail, quand il est possible, est une autre solution.