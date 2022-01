Apprentis : la nouvelle filière d'excellence

Besoin partagé, plus de 700 000 contrats d'apprentissage supplémentaire en 2021, une hausse de 33% consécutive à une année 2020 déjà historique avec 525 000 contrats soit 42% d'augmentation. Après presque trois décennies d'une lente progression, la courbe s'envole. La réforme des CFA est la première explication. Ces centres de formation d'apprentis au nombre contingenté jusqu'ici fonctionnent beaucoup plus simplement et sont beaucoup plus autonomes depuis 2019. L'appel d'air a favorisé de nouvelles formations, attiré beaucoup de candidats et surtout d'entreprises pour les accueillir.