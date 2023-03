Avec 837.000 contrats signés en 2022, il n'y a jamais eu autant d'apprentis en France

Dans un centre de formation spécialisé dans le BTP à Blanquefort (Gironde), que nous avons visité, on n'avait jamais eu autant de jeunes candidats. Il y a 1500 apprentis cette année et 24 métiers proposés. Léon Durman est en BTS enveloppe du bâtiment, une formation très porteuse. "Dans l'apprentissage, ça me convient parce que je suis payé. Donc ça me permet de payer mon loyer, d'acheter à manger et de ne plus habiter chez mes parents. On va être dans l'entreprise, avec un patron qui va être derrière nous. On va apprendre tout ce qui est rentabilité. Ce point de vue en entreprise, c'est vraiment une aubaine", explique-t-il. Avec son âge et son cursus, le jeune homme gagne 1100 euros mensuel.