Apprentissage, la nouvelle voie royale vers l'emploi

Dans un centre de formation d'apprentis, le nombre d'élèves a bondi ces dernières années. Il est passé de 630 à 850. Le cursus est de mieux en mieux considéré. "L'apprentissage est de plus en plus perçu, à juste titre, comme une voie de réussite professionnelle, et non plus comme une voie de garage comme on l'entendait il y a encore quelques années", selon Frédéric Lancien, directeur adjoint du Centre de Formation d'Apprentis (CFA) bâtiment de Caen (Calvados).