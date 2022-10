Arrêts de travail : une prime contre l'absentéisme

Le mois de septembre dernier, plus de 1 000 véhicules restaient quotidiennement au parking au lieu de rouler. Pour remettre au travail ses conducteurs, la RATP va leur offrir une prime de présence. Concrètement, un mois sans absence, c’est 100 euros. Deux mois consécutifs : 250 euros. Et trois mois : 450 euros de prime. Mais sur cette période, un seul jour d’arrêt non prévu et la cagnotte retombe à zéro. C’est justement ce que dénonce Alexis Louvet, un représentant syndical.