VIDÉO - Rémouleur, forgeron, coutelier : les nouveaux visages de l'artisanat

Le plaisir du contact avec la matière, la satisfaction du geste bien exécuté, ils y ont goûté et ont décidé de plonger. Jeunes et artisans, ils insufflent un vent de renouveau. Le jour se lève sur le bocage normand, Julien Colé entame une journée un peu particulière. Ce vendredi matin, il retrouve le marché de Valognes (Manche). Il s'y est présenté il y a neuf mois pour la première fois en tant que rémouleur, et les clients ne manquent pas grâce à la magie du bouche-à-oreille.