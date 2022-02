Augmentations : les salariés ont-ils leur part ?

La participation et l'intéressement sont de plus en plus considérés comme des modes de rémunération à prendre en compte dans le salaire mensuel. C'est positif, mais complexe selon Élise Penalva-Icher, enseignante chercheuse en sociologie à l'Université Paris-Dauphine. "Tout ça créé vraiment beaucoup d'incertitude et on ne sait plus trop ce que c'est qu'un salaire. On ne sait pas anticiper combien on va toucher exactement, parce que ces primes sont incertaines".