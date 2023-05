Autistes au travail, le pari gagnant

Clémence, Kader, Théo et les autres sont autistes. Ils sont tous des salariés de Biscornu, l'un des plus gros traiteurs d'Île-de-France. Ils concoctent des plateaux-repas pour de grandes entreprises du CAC 40, des verrines vendues en supermarché et 3 000 pièces cocktails par jour. Tous les commis de cuisine sont handicapés. Théo, 22 ans, est un as de la pâtisserie. Autiste léger, il a été le premier salarié de Biscornu. Comme 90 % des jeunes autistes, Théo était auparavant exclu du monde du travail. L'idée de Biscornu a germé dans la tête d'Olivier Tran il y a trois ans. Il est le papa d'Alexandre, 16 ans, porteur d'un trouble autistique sévère.