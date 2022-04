Auto-entrepreneurs : premières victimes de la crise

Le choc a été encore plus brutal pour Émilie. Salariée d'une compagnie d'assurance jusqu'en 2020. Elle a changé de vie pour devenir créatrice de mode. Elle s'est mise à son compte en auto-entreprise. Elle a ouvert quelques jours avant le début du confinement. Plus de vente, plus d'argent, mais les loyers, eux, doivent être payés. Elle réduit ses dépenses, mais ça ne suffit pas. Et comme elle n'a droit à aucune aide, elle doit puiser dans son épargne personnelle pour subvenir à ses besoins.