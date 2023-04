Emploi des seniors : qu'est-ce que le portage salarial, qui séduit de plus en plus ?

Michel Giraud, lui, est mécanicien au sein de La boîte à vélo, à Guéret (Creuse), et travaille depuis plus de vingt ans dans cet atelier de réparation de vélos. À 64 ans, il doit encore cotiser deux ans pour une retraite complète. "Je baisse vraiment physiquement. J'ai du mal à tenir la journée", explique-t-il au 20H de TF1, dans le reportage en tête de cet article.

Lui qui était gérant de son magasin a trouvé une autre solution : il l'a vendu à Hervé L’Huguenot et s’est fait embaucher comme salarié. Michel travaille désormais 35 heures par semaine au lieu du double quand il était patron. Et désormais, c'est le nouveau patron "qui a les prises de tête", s'amuse Michel. "Et moi je suis bien plus décontracté".

Pour Hervé, qui avait très peu d’expériences en mécanique, c’est un avantage, car "Michel me transmet son expérience tous les jours. Je suis en formation continuelle".