VIDÉO - "On recrute fortement" : ces secteurs où l'emploi repart

Il n’est pas encore tout à fait à l’aise avec les gestes du métier. Mais, cela n’a pas empêché Julien, 32 ans, de signer un CDI il y a trois semaines dans une cordonnerie, avec un salaire de 1300 euros nets par mois, formation incluse. En un an, ils sont une cinquantaine, comme lui, à avoir été embauchés par cette entreprise, qui possède des boutiques un peu partout en France.

"Pendant les années Covid, on a arrêté le recrutement. Pendant deux ans, l'activité s'est complètement arrêtée. Et depuis environ six mois, on recommence à recruter fortement", explique Stéphane Paris, directeur des opérations de Mister Minit.