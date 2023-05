VIDÉO - Batteries électriques : l'immense défi de la formation des techniciens

On est très loin de la mécanique des moteurs thermiques, puisque la batterie électrique, elle, se fabrique en blouse blanche. Un très grand défi, d’autant que l'entreprise n’est pas la seule à s’implanter dans les Hauts-de-France. En tout, quatre gigafactory se créent, en plus de celle de Douvrin. On en comptera deux à Dunkerque et une à Douai.

