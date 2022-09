Bien-être des employés : la priorité des employeurs pour recruter

Cette entreprise à Cholet, elle, a sorti le grand jeu. Ils ont 50 postes à pourvoir et veulent fidéliser leurs salariés. La direction a donc investi trois millions d'euros dans un vaste espace dédié aux loisirs, très prisé à la pause déjeuner. Constitué d'un terrain de volley-ball, de basket-ball et de tennis, sans compter la salle de yoga, la bibliothèque et la salle de musique. Tout est fait pour que les salariés s'épanouissent, restent et signent.