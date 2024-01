"Travailler plus, pour gagner plus" façon Emmanuel Macron : le décryptage de Maud Descamps

Emmanuel Macron a fait du plein-emploi l’un de ses chevaux de bataille. Le président a annoncé une série de mesures lors de sa conférence de presse, ce mardi 16 janvier. Maud Descamps tente de décrypter les annonces du chef de l’État dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a annoncé qu’il souhaitait que le travail soit mieux récompensé. Comment compte-t-il s’y prendre ? On ne sait pas encore, car le président n’a pas donné de détail sur l’application et la mise en œuvre de ses annonces.

Travailler plus, pour gagner plus 2.0

Maud Descamps nous donne quelques éléments de réponse dans Bonjour ! La Matinale TF1. "Ça passera peut-être par une incitation des entreprises à mieux rémunérer les salariés en échange d’une exonération d’impôt". L’idée, c’est de récompenser, ceux qui s’investissent, décrypte la chroniqueuse. Pour mémoire, lors de cette conférence de presse, Emmanuel Macron a parlé d’une "dynamique salariale qui doit être au rendez-vous des efforts". Une dialectique qui rappelle fortement le "travailler plus pour gagner plus" d’un certain Nicolas Sarkozy en 2007.

Avec cette annonce, le président de la République cible les classes moyennes, à savoir "ceux qui gagnent trop pour percevoir des aides mais pas assez pour vivre correctement", précise Maud Descamps. Pour leur permettre de gagner du pouvoir d’achat, l’exécutif a d’ailleurs promis une baisse d’impôt pour cette classe moyenne à partir de 2025.

Objectif plein-emploi

Le président veut poursuivre son combat contre le chômage avec pour objectif, passer de 7,4 % à 5% pour atteindre le plein emploi en 2027. Comment ? Là aussi, Emmanuel Macron ne s’étend pas sur la mise en œuvre. Pour Maud Descamps, cela peut être "plus d’adaptabilité de la part des demandeurs d’emploi, plus de mobilité ou encore aiguiller ces demandeurs d’emploi vers les secteurs qui manquent de mains d’œuvre".

En tout cas, il y aura un durcissement de la réglementation pour les demandeurs d’emploi. Les règles concernant les refus seront plus strictes. Aujourd’hui, tout demandeur d’emploi est tenu d’accepter toute offre d’emploi "raisonnable" proposée. Au bout de deux refus sans motif légitime, le demandeur peut être radié. Dernières annonces pour se diriger vers cet objectif plein-emploi : un coup de pouce pour le transport et le logement de ceux qui travaillent et plus de formation, notamment pour les secteurs de demain, comme le nucléaire.