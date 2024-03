Les jeunes travailleurs sont-ils plus réticents à faire du télétravail ?

Une entreprise sur deux dans l'Hexagone a mis en place le télétravail. Une étude de l'Apec révèle que 45% des cadres se disent prêts à démissionner si le dispositif venait à être supprimé. Les précisions de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

C’est une pratique qui s’est durablement installée dans les entreprises depuis la crise du Covid-19 : le télétravail. Et depuis, les Français ne peuvent s’en passer. À tel point que, selon une étude réalisée par l’Apec (Association pour l’emploi des cadres), 45 % des cadres se disent prêts à démissionner en cas de disparition du dispositif dans leur société. Les précisions de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Un retour en arrière inenvisageable ?

Aujourd’hui, près d’une entreprise sur deux propose le télétravail à ses salariés. Excepté les sociétés qui ne peuvent mettre en place ce dispositif, comme les métiers dans le commerce ou dans la santé qui nécessitent du présentiel tous les jours de la semaine. À peine quatre ans après la pandémie, le télétravail s’est tout de même extrêmement bien développé au point d’en être presque généralisé.

Dans le détail de cette enquête réalisée en ligne auprès d’un échantillon de 4 000 cadres entre novembre 2023 et janvier 2024, un retour en arrière n’est pas envisageable pour 82 % des salariés sondés. 51 % d’entre eux considèrent que le recours au télétravail n’est plus une option, mais bel et bien un acquis. Selon d’autres enquêtes assez récentes, beaucoup de demandeurs d’emploi écartent ainsi les offres d’emploi sans télétravail.

Les moins de 35 ans un peu plus réticents

Pour autant, contre toute attente, cette pratique dérange une catégorie de la population : les moins de 35 ans. Ces derniers craignent de passer à côté d’une éventuelle promotion ou d’une augmentation. Et pour cause. Les discussions sur ces types de revalorisations salariales débutent bien souvent à la machine à café, au restaurant d’entreprise, durant les pauses cigarettes entre collègues, dans les réunions… Les moins de 35 ans ont ainsi peur de passer à côté de ces avantages.

Bien évidemment, le télétravail a aussi son lot de mauvais côtés : des difficultés à intégrer les nouveaux arrivants, l’isolement et des difficultés à organiser des réunions ou des groupes de travail. "Ces limites du télétravail sont ressenties en particulier par les cadres les plus jeunes, concernés par les enjeux d’intégration et d’évolution professionnelle", conclut l’étude. D’autant que, pour cette catégorie de personnes réticentes, trouver un logement suffisamment grand pour y installer un espace de travail confortable peut s’avérer compliqué.