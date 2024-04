Pourquoi la pause-café est essentielle au travail ?

Qu'importe le métier, nous sommes tous amenés à prendre une pause-café à un moment de la journée. Face à notre tasse, devant la machine, beaucoup se jouent dans la vie d'un travailleur. Benjamin Muller nous raconte pourquoi cette pause est si importante dans Bonjour ! La Matinale TF1.

On la pratique tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Elle fait partie de notre routine au travail : la sacro-sainte pause-café. Indispensable pour les addicts au café, ce petit rituel est aussi essentiel dans la vie professionnelle qu’il ne faut pas négliger. Benjamin Muller nous explique pourquoi dans Bonjour ! La Matinale TF1.

La pause-café est un moment sacré entre collègues

La pause-café est un moment essentiel dans la journée d’un travailleur. D’ailleurs, d’après un sondage réalisé par Steelcase en 2021, 9 salariés sur 10 plébiscitent cet instant et huit consommateurs de café sur 10 en boivent régulièrement au travail. Pourquoi les Français aiment la pause-café ? Les raisons sont nombreuses. Certes, c’est une manière de se réveiller après une nuit assez courte, mais c’est aussi l’occasion de passer un moment convivial et moins formel avec les collègues. Ces derniers peuvent faire connaissance, apprendre à se connaître, discuter de la dernière série du moment, des enfants, d’un match de foot. Bref, c’est le petit « à côté » de la vie au travail que l’on n’a pas lorsque l’on travaille à la maison.

La pause-café est un bon pour la productivité

Des études ont prouvé que des pauses régulières dans la journée permettent de maintenir un niveau d’exigence, de performance et de concentration. Pourtant, elle n’existe pas sur un point de vue légal. Elise Fabing, avocate et autrice de "Ça commence avec la boule au ventre", explique "qu’il y a une pause de vingt minutes après six heures de travail qui est légal. Mais la pause-café n’est pas règlementée, c’est à la tolérance de l’employeur et elle n’est pas obligatoire".

Il faut avoir à l’esprit qu’une pause-café n’est pas une pause "glandouille". Après tout, lorsque l’on prend la route, on dit bien qu’il faut faire des pauses toutes les deux heures. Certes, on ne prend pas autant de pause au travail, mais faire des breaks permet de s’aérer l’esprit et décompresser. En revanche, il n’est pas question d’enchaîner des centaines de pauses dans la journée.

La pause-café est un moment stratégique

Ce moment de détente est propice aux discussions, notamment avec les supérieurs hiérarchiques. La pause-café permet aux stratèges, mais aussi aux timides d’évoquer les projets à venir, glisser l’idée d’une augmentation. Le coach en carrière Philippe Lorain précise : "la pause-café avec son manager est un moment informel pendant laquelle on peut poser des questions ou donner son avis sur une situation". Et d’ajouter : "chose que l’on ne ferait peut-être pas en réunion ou en entretien plus sérieux".