Pourquoi le vendredi n'est-il plus un jour comme les autres ?

Tenue plus relaxe ou télétravail... Le vendredi n'est plus une journée comme les autres. Plus de la moitié des salariés désertent le vendredi et en télétravail, ils bossent deux heures de moins. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Benjamin Muller se penche sur ce phénomène qui prend de l'ampleur.

Le vendredi est-il encore un jour comme les autres ? Non, le vendredi, c'est fini. On est déjà en week-end, comme le prouve le "Friday Wear". Le concept est apparu dans les années 90 aux États-Unis, puis dans les années 2000 en France, comme le rappelle Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1. Le principe est assez simple : le vendredi, c'est relâche, on se détend tous au bureau, notamment dans notre manière de nous habiller. Mais, la tendance va beaucoup plus loin que les seuls vêtements, c'est un phénomène de société. Il y a quelques jours, la Une du magazine Challenges affichait : "La disparition du vendredi".

Alors, faudrait-il s'arrêter de travailler le vendredi ? Réponse dans les rues de Clermont-Ferrand. "Je pense que c'est un bon moyen d'avoir plus de temps libre pour soi", affirme un jeune homme. Une autre femme l'assure aussi : "Il faut jouer le jeu et faire plus d'heures sur les quatre jours de travail et après ça vous permet d'avoir un week-end à rallonge. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose."

La faute au télétravail

Le vendredi, ce n'est plus un jour travaillé comme les autres. C'est devenu le petit frère du samedi. La France s'arrête, officieusement, de travailler le jeudi soir. Pourquoi le vendredi n'est-il plus travaillé comme les autres ? En cause, le télétravail notamment, mais aussi l'absentéisme et le recours aux RTT. Le vendredi, les entreprises sont vides, surtout depuis la crise sanitaire et le confinement. Par exemple, à la Défense, le plus grand quartier d'affaires d'Europe, plus de la moitié des salariés désertent le vendredi. Chez TotalEnergies, 40 % des salariés ne viennent pas travailler le vendredi, mais télétravaillent.

Attention, le télétravail ne veut pas dire se la couler douce le vendredi ! Quoique... Le bureau de statistiques américain a étudié massivement la question du télétravail. Conclusion : quand on télétravaille, on bosse deux heures de moins ! On a envie d'aller au sport, il y a une machine à faire tourner, ou on va chercher les enfants plus tôt. Bref, on en profite pour faire plein d'autres choses à côté.

La relâche du vendredi, c'est tellement tentant que de plus en plus d'administrations veulent la graver dans le marbre. Gabriel Attal encourage à tester la semaine de quatre jours, du lundi au jeudi, pour les administrations comme les collectivités locales, les communautés des communes, l'URSSAF ou encore dans les CHU.