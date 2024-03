Comment combattre la "réunionite", ce fléau du monde du travail ?

Trois salariés sur dix estiment passer trop de temps en réunion. La durée idéale d'une réunion serait de 37 minutes, idéalement le mardi entre 10 heures et midi. Les précisions de Maud Descamps dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Trop de réunions, ça épuise ! En principe, les réunions au travail ne devraient pas durer plus de deux heures. Au-delà, on perd en concentration et en bien-être selon les dernières études réalisées à ce sujet. Et si vous trouvez que vous passez trop de temps en "brainstorming", vous n’êtes pas les seuls. Trois Français sur dix estiment passer trop de temps en réunion, "s’ennuyer" à la fin, voire être en retard sur leurs vraies tâches. Mais alors, quelle est la durée idéale ? Les précisions de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quatre à six personnes maximum

Qui dit retard sur son travail à faire dit heures supplémentaires. Et dans ce cas précis, personne n’est gagnant : ni vous qui perdez du temps à profiter de votre famille le soir à la maison, ni votre entreprise qui doit vous payer, voire majorer ces heures. D’autant que ce n’est pas parce que les études préconisent les deux heures maximum en réunion, que les sociétés le mettent en pratique. En moyenne, les Français y passent 3 h 16 de leur journée. Au total, en fin de carrière, un cadre aura passé 16 ans de sa vie professionnelle autour d’une table en salle de réunion.

Pour autant, certaines réunions ne peuvent pas être évitées. Mais il est possible de mieux faire passer la pilule en suivant ces recommandations : pas plus de 37 minutes de réunion, de préférence le matin entre 10 h et 12 h et en présence de quatre à six personnes maximum, pour plus d’efficacité.

En télétravail, êtes-vous obligé d’allumer votre caméra ?

Malgré la démocratisation du télétravail depuis la pandémie de Covid-19, les réunions de travail sont toujours d’actualité… et s’éternisent toujours autant. Mais une question demeure : suis-je obligé d’allumer ma caméra ? La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a tranché sur cette question : une visioconférence ne doit pas contraindre un employé à révéler plus d’information personnelle qu’une réunion classique.

Un équipement autorisant, par exemple, de flouter l’arrière-plan d’une visio, permet de protéger l’intimité du domicile qui fait partie, évidemment, du domaine de la vie privée. Si l’employeur a fourni ce type d’équipement à son salarié, il peut lui demander de brancher sa caméra pendant une visioconférence et d'activer le floutage.