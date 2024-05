Les jeunes en classe de seconde doivent trouver un stage, mais ce n'est pas chose facile. Seul un jeune sur quatre a trouvé son stage à trois semaines de la date butoir. Plus d'explications avec Benjamin Muller.

À partir de cette année, les lycéens de seconde sont dans l’obligation de faire un stage de deux semaines en entreprise. Mais à moins de trois semaines de la date butoir, qui est le 17 juin prochain, seul un jeune sur quatre a, pour l’heure, réussi à décrocher un stage, sur les 560 000 élèves concernés. Alors comment y remédier et quelles seront les conséquences si votre enfant n’a pas encore décroché de stage ? Benjamin Muller vous répond dans Bonjour ! La Matinale TF1.

560 000 jeunes en même temps, "ce n’est pas possible"

Pour beaucoup, être stagiaire lorsque l’on est encore au lycée se limite à faire des cafés et à aller à la photocopieuse. En clair, tout un tas de tâches qui n’ont pas vraiment de rapport avec le but de la formation. Mais que les parents et les jeunes se rassurent : désormais, la promesse est tout autre. Le but premier étant que les stagiaires aient de vraies missions au sein des entreprises.

La réforme, mise en place par le Premier ministre, Gabriel Attal, est entrée en vigueur dans le but d’une "véritable reconquête du mois de juin". Et son constat est plutôt simple : durant le mois de juin, comme les lycées sont pris par l’organisation du baccalauréat des classes supérieures, les élèves de seconde sont livrés à eux-mêmes et se mettent déjà en vacances au début du mois de juin, voire à la fin du mois de mai. Si la démarche est louable, la réalité n’est pas la même. Pour Grégoire Ensel, président national de la FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves), "demander à 560 000 jeunes de trouver un stage à la même période, ce n’est pas possible". Et de poursuivre : "Pour un certain nombre de lycéens, ce sera plutôt un stage Netflix à la maison."

Comment maximiser ses chances de décrocher un stage ?

Pour remédier à cela, le ministère de l’Éducation nationale met en avant son site "1 jeune, 1 solution" pour aider les lycéens dans leurs recherches, mais ce n’est pas suffisant. Mais que se passera-t-il pour les élèves n’ayant pas décroché de stage ? Tout d’abord, pas d’inquiétude, cette première expérience dans le monde du travail n’est pas notée et n’aura donc aucune incidence sur la moyenne générale de votre enfant.

Voici tout de même quelques conseils pour trouver un stage, donnés par Kelvin Fiquet, notre stagiaire de Bonjour ! La Matinale TF1. Dans un premier temps, hormis le site du gouvernement cité précédemment, n’hésitez pas à contacter plusieurs entreprises du même domaine pour maximiser vos chances. Aussi, certaines entreprises peuvent être réticentes à l’idée de prendre en charge un élève de seconde durant deux semaines : proposez alors votre candidature pour une semaine et effectuez votre deuxième semaine dans une autre société. Enfin, si vous détenez un contact, relancez-le autant de fois que possible. Seul l’acharnement paie !