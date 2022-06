Brasseurs de père en fils

Tout commence par une bonne tablée, à l'heure où les verres s'entrechoquent, des verres de bières évidemment. Dans la famille, de la mamie aux belles-filles en passant par les fils et les petits-fils, on aime le houblon, la mousse et l'orge. François et son fils Henry nous emmènent dans leur petite brasserie flambant neuve. Le père a transmis au fils l'amour de la bière, celle qui porte d’ailleurs le nom de la famille depuis plus de 350 ans : Motte-Cordonnier. "Henry est la dixième génération de brasseurs dans la famille", lance François.