Brexit : des pêcheurs français désespèrent d'obtenir leur licence

Il part en mer plus serein aujourd'hui, rien à avoir avec la situation de l'an dernier. Nous l'avions suivi, au moment où il manifestait, pour que la Commission européenne fasse plier les Britanniques. Son combat a payé, seuls cinq pêcheurs attendent toujours leur licence.

Le propriétaire du "Thomas Nicolas" en fait partie. La raison est simple : pour obtenir une licence, il faut que le pêcheur prouve que son bateau allait régulièrement dans les eaux anglaises. Mais ce n'est pas le cas de celui-là, il l'a racheté il y a un an et demi. "On est les oubliés du Brexit, on a toujours l'espoir de l'avoir un jour, mais on n'y croit pas, on n'y croit plus", se désole-t-il. Pierre-Yves estime le manque à gagner à 40% de chiffre d'affaires, d'autant que le prix du carburant a doublé en un an. Il paye 10 000 euros par semaine. Et le pêcheur est pessimiste. "Ça fait un an et demi qu'on travaille avec ce bateau-là, et on va devoir mettre la clé sous la porte. Mon fils embarque avec nous, et je ne sais pas quoi lui répondre. Peut-être qu'il faut qu'il change de métier", explique-t-il.