Finistère : pourquoi 26 bateaux seront bientôt détruits au port du Guilvinec

L'activité n'est, pour certains, plus rentable. En plus du Brexit, le prix du gasoil s'est envolé. "Pendant le Covid, il était à 30 centimes et là maintenant, il est arrivé à 0,86 euro. Donc ça fait quasiment le triple, du coup, c'est répercuté sur la paye", explique Gurvan Grondin, pêcheur. Au total, dans l'Hexagone, 90 bateaux devraient être détruits, mais c'est toute la filière qui est menacée. Une centaine d'emplois pourraient disparaître. "Ces marins créent plusieurs emplois à terre, et ça créé aussi un choc sur le reste de la filière, notamment les mareyeurs", explique le président du comité national des pêches.