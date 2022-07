Canicule : ils travaillent dans une chaleur étouffante

Dans les garages automobiles, on tente de se rafraîchir avec des ventilateurs et on s'hydrate énormément. Mais certaines tâches se compliquent avec la chaleur. On souffre aussi dans les boulangeries où il faut travailler plus rapidement avec la chaleur, car le pain lève plus vite. Les quantités de levures sont même divisées par deux. La journée s'annonce éprouvante. Le pic de chaleur est attendu à 17 heures avec 38 degrés.