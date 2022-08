Cars scolaires : course contre la montre pour recruter

Là où le bât blesse fortement, c'est dans le transport scolaire : horaire fractionnée, tôt le matin et tard le soir, des contrats partiels et précaires souvent mal rémunérés. Voilà pour l'image négative du métier. Mais les nouveaux venus gardent la foi. "Quand on est prévenu, on n'a pas d'effet de surprise, donc on s'adapte", lance Lætitia. Justement, les entreprises du secteur ont bien conscience qu'une révolution est nécessaire. Faisant face à un turn-over important, une société cherche une quinzaine de chauffeurs. Mais il faudra du temps pour que tout se remette place. Avec un déficit de 8 000 chauffeurs, des annulations de ramassage scolaire seront sans doute inévitables.