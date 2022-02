"On était précaires" : ce que change le projet de loi pour les indépendants, voté au Parlement

C'est un soulagement pour Jean-Charles Doney, gérant d'une entreprise informatique : "On était un peu précaires, on n'a pas le droit au chômage, on cotise moins pour nos retraites, on prend des risques pour faire tourner une société, on a des employés...". "Ça nous permet d'être plus libres et d'avoir moins de contraintes", ajoute Fabrice Acourt, un gérant de chocolaterie.

Agriculteurs, professions libérales, artisans ou commerçants, ils sont près de trois millions de travailleurs indépendants en France. Et jusqu'à présent, en cas d'échec économique, seule leur résidence principale était protégée.