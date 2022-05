VIDÉO - Ce restaurant vous offre un an de pizzas gratuites si vous lui trouvez un pizzaiolo

Cherche pizzaiolo désespérément. Cela fait près de six mois que le restaurant italien et méditerranéen Pinocchio, à Nîmes, cherche le sien. Mais impossible d'en recruter. Alors Nabil Hazza, l'un des co-gérants, est aux fourneaux. "On n’a pas du tout de candidature en fait. Je me retrouve derrière le comptoir 7 jours sur 7 pour assurer les services", déplore-t-il dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Sur le ton de l’humour, les gérants de l'établissement ont donc décidé de jouer leur dernière carte pour trouver une recrue. Avec cette drôle d'offre lancée sur les réseaux sociaux, qui illustre bien les difficultés de recrutement dans la restauration : un an de pizzas offertes si vous trouvez notre futur chef pizzaïolo.