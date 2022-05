Ce restaurateur propose 2400 euros net pour faire des pizzas et reçoit 400 candidatures

Immédiatement après l'annonce, les candidatures affluent. Plus de 400 CV ont été reçus au total. L'offre est partagée 5 900 fois. Pour séduire, la direction est prête à offrir un logement et de meilleurs conditions salariales. En cuisine, le chef Quentin Benchimol espère aussi bénéficier de cet afflux de candidatures pour recruter du personnel. "Là, il me manque trois personnes : deux seconds de cuisine et un chef de partie", détaille-t-il.