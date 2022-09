Ces métiers où les salaires augmentent le plus

Qu'importent les prétentions salariales, il faut les accepter et offrir à ceux déjà en poste. "La question qu'on se pose : tel collaborateur à quel salaire pourrait-il être embauché pour être capable de le retenir dans l'entreprise ? " Poursuit-il. Et il n'est pas le seul à penser ainsi. En moyenne, un salaire en informatique va voir son salaire augmenter de 5%, dans le secteur du bâtiment, c'est 8% de hausse, 7% pour les comptables, mention spéciale pour ceux travaillant dans l'industrie pharmaceutique, il pourrait gagner 16% de plus sur un an.