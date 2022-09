Ces retraités qui continuent à travailler

Les courses livrées à domicile, c’est moins fatigant pour Christine. Des courses de plus en plus chères, elle connaît les prix par cœur. Elle touche 1 250 euros de pension. Une fois payés le loyer, l’électricité, la voiture, il lui reste 200 euros pour vivre. Avec l’inflation, ce n’est plus suffisant. Alors à 70 ans, elle a dû se remettre au travail. Elle est commerciale depuis chez elle. C'est un métier qu’elle a déjà exercé. Elle est payée au résultat et voudrait travailler cinq matinées par semaine.