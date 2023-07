VIDÉO - Ces saisonniers français qui vont chercher un meilleur salaire en Suisse

À quelques pas de la frontière suisse, sur le port de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) au bord du lac Léman, les restaurateurs peinent à recruter malgré leurs emplacements privilégiés. Ruben Lozada, lui, est en grande difficulté. "On est obligés de fermer une partie de la salle du restaurant par manque de personnel", nous confie-t-il,dépité. Ruben est propriétaire de ce restaurant depuis quatre ans. Cet été, il lui manque encore deux personnes pour compléter son équipe.

Dans son établissement, le salaire minimum est de 2000 euros net. L'homme ne peut pas s'aligner sur les salaires proposés en Suisse, où le Smic est à 4400 euros. "On ne pourra jamais concurrencer avec le fait que la Suisse est à côté. Tout le monde galère niveau personnel et ça va de pire en pire, ça ne va pas s'arranger", déplore-t-il. Dépassé par la situation, il a dû prendre une lourde décision. Il a décidé de mettre en vente son établissement, car "ce n'est pas possible de travailler dans des conditions comme ça". Serveur dans le restaurant de Ruben et originaire de la région, Dylan n'exclut pas l'idée d'aller travailler un jour en Suisse. "Je forge d'abord mon expérience ici et après, je partirai là-bas", nous dit-il.