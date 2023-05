VIDÉO - Championnat de France de soudure : une vitrine pour des experts extrêmement convoités

Des métiers exigeants qui requièrent habileté et rigueur. Mais quand un soudeur fait ses preuves, le salaire est intéressant. Et pour trouver de nouveaux profils, les entreprises essaient d'attirer les jeunes filles.

Lorette Le Roy, soudeuse, participe pour la première fois, au championnat de France. "J'avais envie d'un métier manuel, qui soit polyvalent et intense. Et ben là, du coup, j'ai trouvé le bon endroit", explique-t-elle. Les champions de France de soudure 2023 seront connus ce dimanche 28 mai 2023 et deviendront les ambassadeurs d'une filière d'avenir.