Charges lourdes, trois-huit, postures difficiles : la question de la pénibilité s'invite pendant la réforme des retraites

Pourtant, d'autres veulent travailler plus longtemps à condition qu'ils changent de poste physiquement pour une activité moins éprouvante. C'est le cas d'Abdoul Mdjid, âgé de 47 ans. Il soulève des pièces pouvant peser jusqu'à 20 kg. Il espère pouvoir faire une formation pour passer à un poste moins physique. Ces emplois ont été aménagés et davantage robotisés. L'objectif est de garder les salariés en bonne santé pour leur faciliter un départ plus tardif à la retraite. L'entreprise compte poursuivre ses investissements et passer de 25 à 30 robots d'ici à trois ans.