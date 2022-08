Chauffeurs routiers : les femmes de plus en plus nombreuses

Après un bac pro conducteur routier, elle gagne 2 600 euros net par mois en CDI. Le rythme de travail est soutenu. Dans le pays, on compte 210 000 chauffeurs routiers et parmi eux, seulement 5 % de femmes. Chaque année, elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus actives sur les réseaux sociaux. Des milliers d'abonnés suivent le quotidien de ces 10 000 routières en France qui n'hésitent pas à se mettre en scène avec leurs camions.