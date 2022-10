Commerçants cherchent vendeurs à tout prix

Si les commerçants d'Annecy peinent autant à recruter, c'est à cause du coût élevé de la vie et du salaire souvent insuffisant. Ludovick recherche deux CDI à temps plein payés entre 1 600 et 1 800 euros. Malgré plusieurs annonces, il ne trouve pas preneur : "Les loyers sont chers dû à Airbnb et au tourisme. Il y a la proximité de la Suisse où le SMIC est à 3 500 euros. On ne peut pas les payer 4 000 euros par mois. Ce n'est pas possible".