Commerçants : les points de retrait colis cartonnent

Fidéliser la clientèle, c'était aussi l'objectif du tabac presse de Saussan, seul commerce d'un village de 2 000 habitants. Plus besoin d'aller en ville, en devenant point de retrait, le magasin est devenu incontournable. En trois ans, la clientèle a plus que triplé. Les nouveaux clients ont fait augmenter le chiffre d'affaires d'environ 15% et ont permis à l'entreprise de se développer. Désormais, 3 000 colis y sont réceptionnés tous les mois.