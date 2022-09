Coup de jeune dans l'agriculture

Comme elle, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer l'agriculture. Cette année, 12 000 élèves supplémentaires ont fait leur entrée en lycée agricole par rapport à l'année dernière. Alice, 17 ans, fait partie de ces nouveaux profils. Elle a un objectif précis : "Être fromagère, vendre mes produits, j'aimerai bien. C'est un peu comme le futur l'agriculture, parce que sans ça, on ne mangera pas. C'est un peu le seul métier qui restera tout au long de la vie".