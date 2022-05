REPORTAGE - Coworking pour agriculteurs : cet atelier partagé est une première en France

Olivier gère les réservations. Ici, les producteurs peuvent transformer tous types de produits. Sur cette terre d’élevage, une simple cuisine n’aurait pas suffi. "Sur la partie gauche, les espaces viande avec le boucher, sur la droite un local de transformation d’escargots, la légumerie, juste en face, le séchoir pour les saucissons, la salle de préparation chaude pour la restauration collective et l’espace de la plonge pour tout laver", fait visiter Olivier, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

Le bâtiment a été financé par des subventions publiques. Après un an et demi d’activité, le lieu n’est pas encore rentable. 39 agriculteurs viennent régulièrement et pas uniquement pour utiliser les installations. "Quand on est tout seul sur son exploitation, on a des moments où on peut avoir des problèmes et on n’est pas capables de les résoudre tout seul pour la simple et bonne raison qu’on est dedans et qu’on n’arrive pas à prendre du recul et l’échange permet souvent de résoudre des problématiques", affirme Fabrice, producteur de champignons.